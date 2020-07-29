С таким же успехом для обнала можно использовать и черную без лимита. К фоп счету не выпускаются карты для приема коммерческих платежей.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:01
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:37
Обналичивать не проблема,зачислять надо....... Ладно,подождем....походу Приват -наше всё(((
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:57
ROLF
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48
DONALD
Продукт розрахований на тих, кому кілька разів на місяць заходить валюта на смузі та гіроскутер - початкову цільову аудиторію моно. Якщо на початку котик ледь не потонув від таких клієнтів, то зараз вони знайшли, як перетворити це на перевагу. Для тих ФОПів, що торгують на OLX або базарах від дійсно поки не готовий і на факт, що про них взагалі думали при його створенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:57
Тем более в свете внедрения РРО
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:43
Это касательно зачисления. А вот по поводу отчётности-все ФОПы, независимо от того где они ведут свою деятельность-должны сдавать отчётность.Отчёты на едином налоге простые (даже примитивные прямо говоря) и держать/оплачивать для их сдачи бухгалтера? Чтоб смузист в это время мог играть котом который ловит сосиски?
Я очень не люблю Приват. Но ФОП счета от Мони-просто УГ по сравнению с продуктом Привата.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:49
Re: Monobank
Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.ua
В след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 30 лип, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:50
Да, конечно)
Это поле вообще не проверяется банком, так что как вам удобней, вы так можете и писать)
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:57
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.[/quote]
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....
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