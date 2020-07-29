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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1985198619871988>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:57

Re: Monobank

  DONALD написав:Но ФОП счета от Мони-просто УГ по сравнению с продуктом Привата.

Ну да ну да продажа $ в не операционное время + курс выше чем в привате для ФОПов.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:58

Re: Monobank

guntherhouse777, тогда напрашивается вопрос. Почему моня сразу название этому полю не дал "Название шаблонов"? Там поменять пару секунд... Им слабо? :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:59

  vpchelko написав:
  DONALD написав:Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное

Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.ua
В след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.

Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:00

Re: Monobank

  ROLF написав:"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....

Экономия на эквайринге?

Вот при оплате монокартой уже хватает номера телефона.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 30 лип, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01

Re: Monobank

  DONALD написав:Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.

Типа подобное есть в привате?
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.
Уверен, что монобанк будет подобный функционал пилить в будущем, не все сразу.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 30 лип, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:05

  vpchelko написав:
  DONALD написав:Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.

Типа подобное есть в привате?
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.

Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:06

  vpchelko написав:
  ROLF написав:"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....

Экономия на эквайринге?

Вот при оплате монокартой уже хватает номера телефона.

Нет необходимости.....,да и РРО опять же....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:08

Re: Monobank

  DONALD написав:Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.

При этом Приват обладает огромными ресурсами, для тех же ФОП ИТ могли бы давно запилить нужный функционал, но хер там - пихают постоянно всякие неподтребства,
поледней каплей был навязанный лимит по ФОП счету - ФОП ИТ который только получает доход на ФОП счет!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:10

Re: Monobank

  ROLF написав:Нет необходимости.....,да и РРО опять же....

Ну возможно сделают в будущем что-то полезное для таких ФОПов.

Мне не нравится навязывание карты ключ к счету в привате. Я их вообще не активировал.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:16

  vpchelko написав:
  ROLF написав:Нет необходимости.....,да и РРО опять же....

Ну возможно сделают в будущем что-то полезное для таких ФОПов.

Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.
DONALD
 
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