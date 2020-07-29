Додано: Чет 30 лип, 2020 18:59

vpchelko написав: DONALD написав: Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное

Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.ua

В след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)

Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка. Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.uaВ след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.

Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.