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Monobank
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:57
DONALD написав:
Но ФОП счета от Мони-просто УГ по сравнению с продуктом Привата.
Ну да ну да продажа $ в не операционное время + курс выше чем в привате для ФОПов.
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vpchelko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:58
guntherhouse777, тогда напрашивается вопрос. Почему моня сразу название этому полю не дал "Название шаблонов"? Там поменять пару секунд... Им слабо?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:59
vpchelko написав: DONALD написав:
Так и есть. Продукт сырой и не конкурентный в сравнении с Приватом. Отчётности в налоговую нет. Карты ФОПа для зачислений нет. Тот случай, когда "прибрали все зайве"-оказалось убрали всё самое нужное
Я сам в привате, но отчетность уже давно делаю через tax.gov.ua
В след месяце буду переходить в моно - ибо там курс продажи $ для ФОП выше чем в привате, и есть возможность вывести $ без потерь на конвертации (положив на месячный депозит)
Карта ключ - это крайне нишевый продукт - не люблю продавцов принимающих оплату на карту приватбанка.
Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.
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DONALD
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:00
ROLF написав:
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....
Экономия на эквайринге?
Вот при оплате монокартой уже хватает номера телефона.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 30 лип, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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vpchelko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01
DONALD написав:
Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.
Типа подобное есть в привате?
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.
Уверен, что монобанк будет подобный функционал пилить в будущем, не все сразу.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 30 лип, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:05
vpchelko написав:
Типа подобное есть в привате?
DONALD написав:
Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.
Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.
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DONALD
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:06
vpchelko написав: ROLF написав:
"а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...",в смысле СЄПить....
Экономия на эквайринге?
Вот при оплате монокартой уже хватает номера телефона.
Нет необходимости.....,да и РРО опять же....
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ROLF
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:08
DONALD написав:
Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.
При этом Приват обладает огромными ресурсами, для тех же ФОП ИТ могли бы давно запилить нужный функционал, но хер там - пихают постоянно всякие неподтребства,
поледней каплей был навязанный лимит по ФОП счету - ФОП ИТ который только получает доход на ФОП счет!
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:10
ROLF написав:
Нет необходимости.....,да и РРО опять же....
Ну возможно сделают в будущем что-то полезное для таких ФОПов.
Мне не нравится навязывание карты ключ к счету в привате. Я их вообще не активировал.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:16
vpchelko написав: ROLF написав:
Нет необходимости.....,да и РРО опять же....
Ну возможно сделают в будущем что-то полезное для таких ФОПов
.
Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.
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