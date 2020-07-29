RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1985198619871988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:18

  Vorlon написав:Категории кешбэка на август 2020

Банковский кешбэк
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 4% Фастфуд
1% - 2% Продукты
1% - 20% Животные
1% - 10% Такси
1% - 3% АЗС (для тех, кто купил ОСАГО в приложении monobank)

Партнерский кешбэк
Glusco - 8%
Фокстрот - 4%
Укрпошта - 10%
yakaboo.ua - 15%
Yves-rocher.ua - 10%
Watsons.ua - 7%
foodex24 - 10%
Bodo - 20%
Sweet TV - 50%
Алло - 4%, для новых клиентов, получивших карту в Алло


А по А-банку есть информация?
Amid
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 12.06.08
Подякував: 160 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:19

Re: Monobank

  DONALD написав:Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.

10% это минимум, этого мало?
Тут еще + интернет торговля, + не IT ВЭД, + магазины (возмещение по эквайрингу можно перевести счет ФОП моно) + многое другое.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:36

  vpchelko написав:
  DONALD написав:Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.

10% это минимум, этого мало?
Тут еще + интернет торговля, + не IT ВЭД, + магазины (возмещение по эквайрингу можно перевести счет ФОП моно) + многое другое.

10%-это максимум :D Не все из них перейдут в Моно. Но суть не в этом. Есть допустим производитель велосипедов. К нему есть претензии. Но он их делает любые: шоссейные, горные, двухподвесы, прогулочные, трёхколесные и т.д. и т.п. А другой производитель пол года анонсирует свой велосипед. Открывает на него предзаказ. Вовсю пиарит. А в итоге выпускает какой-нибудь фэт байк. Который бОльшей, львиной доле велосипедистов не даёт ничего кроме неудобств. Любители катать по снегу и песку-в восторге. Но их всего 10%. А другие велосипедисты посмотрели, пожали плечами и пошли дальше.
DONALD
 
Повідомлень: 168
З нами з: 23.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:41

  MASolomko написав:guntherhouse777, тогда напрашивается вопрос. Почему моня сразу название этому полю не дал "Название шаблонов"? Там поменять пару секунд... Им слабо? :D

Ни наю)
Я цитировал В. Иванова.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:06

DONALD
Странные у вас ассоциации. Ни кто не обещал эквайринга, ни кто не обещал карты ключ к счету.
А вот все в одном приложении и ничего лишнего, как раз обещали и сделали.
Вот мне монобанк дает все необходимое для ФОП счетов.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:37

Re: Monobank

Кстати, если покупать товар в интернет магазине наложкой и выбрать доставку УкрПочтой, то при оплате картой должно быть 10%.
andreyiskra
 
Повідомлень: 951
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:54

Re: Monobank

  andreyiskra написав:Кстати, если покупать товар в интернет магазине наложкой и выбрать доставку УкрПочтой, то при оплате картой должно быть 10%.

Типо до 300грн? Это выходит 3000грн окешбечиваются.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1985198619871988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, IGNAT, vpchelko, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19876)
30.07.2020 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron