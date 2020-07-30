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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:18
Vorlon написав:Категории кешбэка на август 2020Банковский кешбэк
1% - 3% Путешествия
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 4% Фастфуд
1% - 2% Продукты
1% - 20% Животные
1% - 10% Такси
1% - 3% АЗС (для тех, кто купил ОСАГО в приложении monobank)Партнерский кешбэк
Glusco - 8%
Фокстрот - 4%
Укрпошта - 10%
yakaboo.ua - 15%
Yves-rocher.ua - 10%
Watsons.ua - 7%
foodex24 - 10%
Bodo - 20%
Sweet TV - 50%
Алло - 4%, для новых клиентов, получивших карту в Алло
А по А-банку есть информация?
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Amid
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:19
DONALD написав:
Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.
10% это минимум, этого мало?
Тут еще + интернет торговля, + не IT ВЭД, + магазины (возмещение по эквайрингу можно перевести счет ФОП моно) + многое другое.
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vpchelko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:36
vpchelko написав:
10% это минимум, этого мало?
DONALD написав:
Ну собственно в Украине около 1,9 млн.ФОПов. Из них ИТ -0,18 млн. Около 10%. Для 90% продукт Моно не актуален. А жаль. Ожидания были намного выше.
Тут еще + интернет торговля, + не IT ВЭД, + магазины (возмещение по эквайрингу можно перевести счет ФОП моно) + многое другое.
10%-это максимум
Не все из них перейдут в Моно. Но суть не в этом. Есть допустим производитель велосипедов. К нему есть претензии. Но он их делает любые: шоссейные, горные, двухподвесы, прогулочные, трёхколесные и т.д. и т.п. А другой производитель пол года анонсирует свой велосипед. Открывает на него предзаказ. Вовсю пиарит. А в итоге выпускает какой-нибудь фэт байк. Который бОльшей, львиной доле велосипедистов не даёт ничего кроме неудобств. Любители катать по снегу и песку-в восторге. Но их всего 10%. А другие велосипедисты посмотрели, пожали плечами и пошли дальше.
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DONALD
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:41
MASolomko написав:
guntherhouse777, тогда напрашивается вопрос. Почему моня сразу название этому полю не дал "Название шаблонов"? Там поменять пару секунд... Им слабо?
Ни наю)
Я цитировал В. Иванова.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:06
DONALD
Странные у вас ассоциации. Ни кто не обещал эквайринга, ни кто не обещал карты ключ к счету.
А вот все в одном приложении и ничего лишнего, как раз обещали и сделали.
Вот мне монобанк дает все необходимое для ФОП счетов.
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vpchelko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:37
Кстати, если покупать товар в интернет магазине наложкой и выбрать доставку УкрПочтой, то при оплате картой должно быть 10%.
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andreyiskra
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:54
andreyiskra написав:
Кстати, если покупать товар в интернет магазине наложкой и выбрать доставку УкрПочтой, то при оплате картой должно быть 10%.
Типо до 300грн? Это выходит 3000грн окешбечиваются.
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vpchelko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:37
Наверное. Я платил когда-то наложку картой А-банка за кредитные, прошло что-то типа за услуги Укрпочты.
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andreyiskra
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:09
andreyiskra написав:Кстати, если покупать товар в интернет магазине наложкой и выбрать доставку УкрПочтой
Ех, В.Коваля на вас немає))
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stryzhko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:11
DONALD написав: Flamingo написав: Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
А мой питомец не только ест но и какает ещё. Покупаю наполнитель. Но на 500 грн накакать не может. Вынуждают целый прайд заводить.
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Ratatui
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