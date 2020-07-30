У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:39
Re: Monobank
У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
Додано: Чет 30 лип, 2020 23:12
"В прошлом году на выставке MWC в Барселоне у неё украли кошелёк, в котором были карты нескольких банков, и в том числе кредитная карта Visa от Monobank."
Так визы вроде совсем недавно начали выпускать (в этом году)?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 30 лип, 2020 23:15
ФОП на ЕН может совершать покупки с любой карты - ему не нужен учёт расходов. А доходы он получает на свой ФОП-счет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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