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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:39
https://itc.ua/articles/u-polzovatelya- ... sya-dengi/
У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
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medeivalb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:12
medeivalb написав:
https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/
У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
"В прошлом году на выставке MWC в Барселоне у неё украли кошелёк, в котором были карты нескольких банков, и в том числе кредитная карта Visa от Monobank."
Так визы вроде совсем недавно начали выпускать (в этом году)?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:15
ROLF написав: Vorlon написав:ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
Потом в налоговой будем рассказывать.......
ФОП на ЕН может совершать покупки с любой карты - ему не нужен учёт расходов. А доходы он получает на свой ФОП-счет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 05:35
Вкладчик1234 написав: medeivalb написав:
https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/
У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
"В прошлом году на выставке MWC в Барселоне у неё украли кошелёк, в котором были карты нескольких банков, и в том числе кредитная карта Visa от Monobank."
Так визы вроде совсем недавно начали выпускать (в этом году)?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 05:45
medeivalb написав:
https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/
У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
Еще 1+ в карму КЕШа! Таких негативных отзывов нету у клиентов,которые работают и отдыхают в Украине,совпадение ли?
никому не верю
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