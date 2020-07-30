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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1986198719881989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:39

Re: Monobank

https://itc.ua/articles/u-polzovatelya- ... sya-dengi/

У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги
medeivalb
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:12

  medeivalb написав:https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/

У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги


"В прошлом году на выставке MWC в Барселоне у неё украли кошелёк, в котором были карты нескольких банков, и в том числе кредитная карта Visa от Monobank."

Так визы вроде совсем недавно начали выпускать (в этом году)?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:15

  ROLF написав:
  Vorlon написав:ROLF
Её роль выполняет белая. Других вариантов нет.
Потом в налоговой будем рассказывать.......

ФОП на ЕН может совершать покупки с любой карты - ему не нужен учёт расходов. А доходы он получает на свой ФОП-счет.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 05:35

  Вкладчик1234 написав:
  medeivalb написав:https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/

У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги


"В прошлом году на выставке MWC в Барселоне у неё украли кошелёк, в котором были карты нескольких банков, и в том числе кредитная карта Visa от Monobank."

Так визы вроде совсем недавно начали выпускать (в этом году)?

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 05:45

  medeivalb написав:https://itc.ua/articles/u-polzovatelya-monobank-ukrali-kartu-v-ispanii-bank-eyo-zablokiroval-i-perevypustil-novuyu-no-so-schyota-nachali-spisyvatsya-dengi/

У пользователя Monobank украли карту в Испании, банк её заблокировал и перевыпустил новую, но со счёта начали списываться деньги

Еще 1+ в карму КЕШа! Таких негативных отзывов нету у клиентов,которые работают и отдыхают в Украине,совпадение ли?
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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:15

Re: Monobank

  medeivalb написав:...украли карту в Испании, банк её заблокировал..., но со счёта начали списываться деньги
Причина списаний в том, что карта не внесена в международный стоп-лист, поэтому до окончания срока её действия можно оплачивать офлайн (MO/TO платежи?) через бесконтактную технологию. Это согласовано информации из статьи.

Да и котик в тарифах не предлагает международную блокировку карты... :D

PS Такая ситуация может случиться с картой другого банка.

PPS А разве офлайн-оплата не должна пройти с обязательным вводом ПИН и через чип?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:58

Re: Monobank

  MASolomko написав:PPS А разве офлайн-оплата не должна пройти с обязательным вводом ПИН и через чип?

Оплата через NFC
vpchelko
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