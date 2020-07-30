RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1987198819891990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:10

Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
anikola13
 
Повідомлень: 875
З нами з: 08.02.13
Подякував: 107 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:13

Re: Monobank

anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
Зайдет конечно
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: Monobank

anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
В 9-00 отправил- уже в списке операций есть. Баланс пока не обновился. Это дело 30-40 мин.
lel
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 10.12.13
Подякував: 991 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:29

Re: Monobank

  klug написав:Ви ж платите у транспорті offline без ПІНа та чіпа - тут аналогічно.
Так, було таке.
Але, коли я після цієї оплати вставляв картку в термінал/банкомат, то не було синхронізації операцій. Хз, яка це офлайн-оплата в транспорті...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 08.03.18
Подякував: 173 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1987198819891990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, slasva і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88252)
31.07.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.