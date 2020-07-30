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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:10
Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
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anikola13
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:13
anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
Зайдет конечно
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anis
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
В 9-00 отправил- уже в списке операций есть. Баланс пока не обновился. Это дело 30-40 мин.
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lel
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:29
klug написав:
Ви ж платите у транспорті offline без ПІНа та чіпа - тут аналогічно.
Так, було таке.
Але, коли я після цієї оплати вставляв картку в термінал/банкомат, то не було синхронізації операцій. Хз, яка це офлайн-оплата в транспорті...
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MASolomko
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