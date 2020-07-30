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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:10
Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
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anikola13
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:13
anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
Зайдет конечно
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anis
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
В 9-00 отправил- уже в списке операций есть. Баланс пока не обновился. Это дело 30-40 мин.
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lel
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:29
klug написав:
Ви ж платите у транспорті offline без ПІНа та чіпа - тут аналогічно.
Так, було таке.
Але, коли я після цієї оплати вставляв картку в термінал/банкомат, то не було синхронізації операцій. Хз, яка це офлайн-оплата в транспорті...
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MASolomko
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:42
а разве она не к фоп счету будет привязана онли?
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ol_zy
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:52
DONALD написав: Flamingo написав: Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.
Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами
Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?
в зоомагазинах (которые тут перечисляли ранее) тот корм (Royal CANIN 10кг для котов), что я покупаю где-то на 25-30% дороже чем на ОЛХ, т.е. даже 20% + бонусы от магазина не перекрывают...
И это ж еще и за свои покупать надо для 20%, ладно бы за кредитные - можно было бы подумать...
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ol_zy
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:12
ol_zy
, обязательно продолжайте держать нас в курсе
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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ramzes4
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14
DONALD написав: vpchelko написав:
Типа подобное есть в привате?
DONALD написав:
Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.
Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.
А если у вас 3 счета в разных банках? Все равно надо будет руками все разносить. Разве что моне свою часть заполнять с возможностью редактирования (добавления).
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ol_zy
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:23
ol_zy написав:
корм (Royal CANIN 10кг для котов), что я покупаю где-то на 25-30% дороже чем на ОЛХ, т.е. даже 20% + бонусы от магазина не перекрывают...
И это ж еще и за свои покупать надо для 20%, ладно бы за кредитные - можно было бы подумать...
если вы покупаете контрабандный дорогой корм, то конечно кешбек не перекроет... но если средняя категория + акции, то еще как выгодно
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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