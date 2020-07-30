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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1987198819891990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:10

Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:13

Re: Monobank

anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
Зайдет конечно
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: Monobank

anikola13 написав:Хочу СЕП отправить. Сегодня поступит в Идею? Или не стоит рисковать?
В 9-00 отправил- уже в списке операций есть. Баланс пока не обновился. Это дело 30-40 мин.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:29

Re: Monobank

  klug написав:Ви ж платите у транспорті offline без ПІНа та чіпа - тут аналогічно.
Так, було таке.
Але, коли я після цієї оплати вставляв картку в термінал/банкомат, то не було синхронізації операцій. Хз, яка це офлайн-оплата в транспорті...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:42

  ROLF написав:
  Vorlon написав:
  ROLF написав:Потом в налоговой будем рассказывать

Буду благодарен если вкратце поясните разницу для тех, кто не в теме :roll:

Использование счетов физ.лиц для коммерции запрещено....
http://chp.com.ua/newspaper-news/item/6 ... t-fizlitsa

а разве она не к фоп счету будет привязана онли?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:52

  DONALD написав:
  Flamingo написав:
  Vorlon написав:omb
А как по мне - опять хлам и полочный месяц.

Поддерживаю. Из всего списка только укрпочта в партнерке хоть как-тозантересовала. Но это тем кто часто пользуется их услугами ;)

Согласен. С каждым месяцем-хуже и хуже. Мой питомец столько не ест чтоб каждый месяц выбирать животных. А кешбек на АЗС только для купивших осаго у Мони-вообще верх глупости. Я б может и купил, но где вы были в январе, когда у меня оно закончилось и я его купил в другом месте? Или искать Глуско и делать крюк 10км? Укрпочта? Это ж сколько тонн нужно отправить чтоб получить 500грн.кешбека?

в зоомагазинах (которые тут перечисляли ранее) тот корм (Royal CANIN 10кг для котов), что я покупаю где-то на 25-30% дороже чем на ОЛХ, т.е. даже 20% + бонусы от магазина не перекрывают... :( И это ж еще и за свои покупать надо для 20%, ладно бы за кредитные - можно было бы подумать...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:12

ol_zy, обязательно продолжайте держать нас в курсе :wink:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14

  DONALD написав:
  vpchelko написав:
  DONALD написав:Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.

Типа подобное есть в привате?
Тот же tax.gov.ua ничем не отличается от привата в плате отчетов.

Нет, конечно. Но думаю что сделать это совершенно несложно. Банк обладает абсолютно всей информацией по ФОПу и его оборотам. Это было бы круто и технологично. А гонять кота с сосиской-для тех кто в Денди в детстве не наигрался. ИМХО.

А если у вас 3 счета в разных банках? Все равно надо будет руками все разносить. Разве что моне свою часть заполнять с возможностью редактирования (добавления).
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:23

  ol_zy написав:корм (Royal CANIN 10кг для котов), что я покупаю где-то на 25-30% дороже чем на ОЛХ, т.е. даже 20% + бонусы от магазина не перекрывают... :( И это ж еще и за свои покупать надо для 20%, ладно бы за кредитные - можно было бы подумать...
если вы покупаете контрабандный дорогой корм, то конечно кешбек не перекроет... но если средняя категория + акции, то еще как выгодно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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