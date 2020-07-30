DONALD написав:

Можно и через ТАХ. Но это лишняя хоботня. Сколько людей-столько мнений. Для меня экономия 120 грн./мес (100-абонка +10 исходящих платежей по 2грн.в Привате) не оправдывает отсутствие нужных функций в Моно. Вот по-настоящему круто и технологично было бы если бы Моно сам эти отчёты формировал-вся инфа есть. Один раз забил в настройки и в нужное время приходило бы сообщение в приложение что-то типа "Ваш отчёт сформирован-Проверить-Подписать-Отправить". Я б за такое удобство и 250 в месяц платил. А так, такое.