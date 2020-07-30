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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1989199019911992>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:51

Re: Monobank

Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01

а разве она не к фоп счету будет привязана онли?[/quote]
в Привате карта-ключ привязана к счету,у Мони только счет,без карты,меня не устраивает....
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:02

Re: Monobank

Друзі, можливо недолуге питання, але усе ж - кешбек навраховують лише за витрати по чорній картці ? Чи може за свої нараховують і по білій?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:03

Re: Monobank

По білій також.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:04

  Кочевник написав:По білій також.

але при відсутності кредитної заборгованості по чорній. Якщо там борг - то ніякого кешбеку не буде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:08

Re: Monobank

Буде 1%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:08

  Кочевник написав:По білій також.

Тобто нема різниці з якої картки платити за свої -вибрані категорії кешбеку однеаково працюють для обох карток ?

Р.S. - я так зрозумів, підвищений кешбек буде по білій якщо по чорній немає заборгорваності ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:14

  1finanсier написав:
  Кочевник написав:По білій також.

Тобто нема різниці з якої картки платити за свої -вибрані категорії кешбеку однеаково працюють для обох карток ?


І для валютних також 8)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:32

  Кочевник написав:Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.


Котов попрошу не трогать!
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:48

  Ratatui написав:
  Кочевник написав:Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.


Котов попрошу не трогать!

Ну у некоторых и кошки имеются))))
ROLF
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  #<1 ... 1989199019911992>
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