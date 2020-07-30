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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:51
Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.
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Кочевник
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01
а разве она не к фоп счету будет привязана онли?[/quote]
в Привате карта-ключ привязана к счету,у Мони только счет,без карты,меня не устраивает....
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ROLF
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:02
Друзі, можливо недолуге питання, але усе ж - кешбек навраховують лише за витрати по чорній картці ? Чи може за свої нараховують і по білій?
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1finanсier
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:03
По білій також.
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Кочевник
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:04
Кочевник написав:
По білій також.
але при відсутності кредитної заборгованості по чорній. Якщо там борг - то ніякого кешбеку не буде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:08
Буде 1%.
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Кочевник
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:08
Кочевник написав:
По білій також.
Тобто нема різниці з якої картки платити за свої -вибрані категорії кешбеку однеаково працюють для обох карток ?
Р.S. - я так зрозумів, підвищений кешбек буде по білій якщо по чорній немає заборгорваності ?
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1finanсier
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:14
1finanсier написав: Кочевник написав:
По білій також.
Тобто нема різниці з якої картки платити за свої -вибрані категорії кешбеку однеаково працюють для обох карток ?
І для валютних також
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wildlynx
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:32
Кочевник написав:
Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.
Котов попрошу не трогать!
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Ratatui
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:48
Ratatui написав: Кочевник написав:
Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.
Котов попрошу не трогать!
Ну у некоторых и кошки имеются))))
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ROLF
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