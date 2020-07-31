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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:10
Re: Monobank
коллеги подскажите, если другой человек пополнит мою моно карту через кассу а-банка будет ли комиссия?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:32
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51
На польта пойдут.Мы их душили,душили.@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:44
Але там така мутна схема, що на виході лишається ~1,3% з 2%, а потім ще податки ... результат - як кіт наплакав.
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