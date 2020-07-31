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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1989199019911992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:10

Re: Monobank

коллеги подскажите, если другой человек пополнит мою моно карту через кассу а-банка будет ли комиссия?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:32

  Кочевник написав:Буде 1%.

то не кешбек а знущання :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51

  ROLF написав:
  Ratatui написав:
  Кочевник написав:Створіть кошачу тему і міряйтеся там розмірами ваших котів.


Котов попрошу не трогать!

Ну у некоторых и кошки имеются))))

На польта пойдут.Мы их душили,душили.@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:44

  wildlynx написав:
  1finanсier написав:
  Кочевник написав:По білій також.

Тобто нема різниці з якої картки платити за свої -вибрані категорії кешбеку однеаково працюють для обох карток ?


І для валютних також 8)

Але там така мутна схема, що на виході лишається ~1,3% з 2%, а потім ще податки ... результат - як кіт наплакав.
Son of Sun
 
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  #<1 ... 1989199019911992
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