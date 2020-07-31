Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:10

коллеги подскажите, если другой человек пополнит мою моно карту через кассу а-банка будет ли комиссия?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat