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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:09
У всех по Фокстроту 5% вместо анонсированных 4%?
И отсутствует Sweet TV (не нужен, но интересно)
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Vorlon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:47
Vorlon у меня тоже так
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:03
По трем аккам. Фокстрот 5, Sweet TV только в одном.
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ROLF
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:17
Vorlon написав:
У всех по Фокстроту 5% вместо анонсированных 4%?
И отсутствует Sweet TV (не нужен, но интересно)
Да, Фокстрот в этом месяце 5%, только при этом максимальная сумма кешбеку 250 грн. В прошлом месяце было 4%, максимальная сумма кешбека - 300.
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taya77
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