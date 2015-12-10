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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:17
Vorlon написав:
У всех по Фокстроту 5% вместо анонсированных 4%?
И отсутствует Sweet TV (не нужен, но интересно)
Да, Фокстрот в этом месяце 5%, только при этом максимальная сумма кешбеку 250 грн. В прошлом месяце было 4%, максимальная сумма кешбека - 300.
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taya77
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:15
taya77 написав:
Да, Фокстрот в этом месяце 5%
Даже от Фокстрота пришло сообщение в Viber, что по картам Monobank кешбэк 5%. И, кстати, от Укрпочты тоже пришло. Расширение рекламной кампании mono...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:21
ROLF написав:
По трем аккам. Фокстрот 5, Sweet TV только в одном.
свит идет дополнительно или взамен чего-то?
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:46
Bosstone
допом,по разным аккам.разное кол-во предложений
максимальное по карте которая в прошлом месяце была "дебеткой" 200к.+
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ROLF
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:11
Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.
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pavyak
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:22
pavyak та сразу было понятно, что банка это такое...оно больше для детей чтоли
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:34
pavyak написав:
Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.
Капитализация каждый месяц
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