Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:17
Vorlon написав:
У всех по Фокстроту 5% вместо анонсированных 4%?
И отсутствует Sweet TV (не нужен, но интересно)
Да, Фокстрот в этом месяце 5%, только при этом максимальная сумма кешбеку 250 грн. В прошлом месяце было 4%, максимальная сумма кешбека - 300.
taya77
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:15
taya77 написав:
Да, Фокстрот в этом месяце 5%
Даже от Фокстрота пришло сообщение в Viber, что по картам Monobank кешбэк 5%. И, кстати, от Укрпочты тоже пришло. Расширение рекламной кампании mono...
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, 5% на остаток
ingtrans
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:21
ROLF написав:
По трем аккам. Фокстрот 5, Sweet TV только в одном.
свит идет дополнительно или взамен чего-то?
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:46
Bosstone допом,по разным аккам.разное кол-во предложений максимальное по карте которая в прошлом месяце была "дебеткой" 200к.+
ROLF
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:11
Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.
pavyak
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:22
pavyak та сразу было понятно, что банка это такое...оно больше для детей чтоли
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:34
pavyak написав:
Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.
Капитализация каждый месяц
посетитель
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:13
Может кому пригодится
https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/
По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16
Неплохо, но только для виз.
Bosstone
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