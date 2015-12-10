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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1990199119921993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:17

  Vorlon написав:У всех по Фокстроту 5% вместо анонсированных 4%?
И отсутствует Sweet TV (не нужен, но интересно) :roll:


Да, Фокстрот в этом месяце 5%, только при этом максимальная сумма кешбеку 250 грн. В прошлом месяце было 4%, максимальная сумма кешбека - 300.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:15

Re: Monobank

  taya77 написав:Да, Фокстрот в этом месяце 5%

Даже от Фокстрота пришло сообщение в Viber, что по картам Monobank кешбэк 5%. И, кстати, от Укрпочты тоже пришло. Расширение рекламной кампании mono...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:21

  ROLF написав:По трем аккам. Фокстрот 5, Sweet TV только в одном.

свит идет дополнительно или взамен чего-то?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:46

Bosstone
допом,по разным аккам.разное кол-во предложений
максимальное по карте которая в прошлом месяце была "дебеткой" 200к.+
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:11

Re: Monobank

Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:22

pavyak та сразу было понятно, что банка это такое...оно больше для детей чтоли
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:34

  pavyak написав:Какие то "банки" не информативные , проценты не отображаются. Грохнул одну сразу зачислилось на карту с процентами. Так как там по правилам выходит капитализация или в конце проценты при разбитии.

Капитализация каждый месяц
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:13

Может кому пригодится

https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/

По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16

  Вкладчик1234 написав:Может кому пригодится

https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/

По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться

Неплохо, но только для виз.
Bosstone
 
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  #<1 ... 1990199119921993
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