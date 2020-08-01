Легко решается выпуском белой карты (виртуалки)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:31
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:34
Да хоть горшком назовите, главное чтобы моно платил заявленный кешбек
Пока вроде жалоб не было на этих мерчантов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:38
Re: Monobank
вопрос
Айбоксы уже начали понимать новые 1000 ? и прочие купюры ?
На днях хотел через монобанк пропустить 30 000 грн , но потом как подумал сколько купюр придется менять потому что Айбокс их не знает ... и плюнул на эту затею . 60 или 100 грн чистого навара ( % на текущем счете ) не стоили того менингита с обменом новых купюр на старые и \ или поиском ближайшего А-банка
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