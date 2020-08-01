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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1991199219931994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:31

  Bosstone написав:Неплохо, но только для виз.

Легко решается выпуском белой карты (виртуалки)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:34

  unicdima написав:если быть точным то ни убер ни болт ни уклон не являются такси.

Да хоть горшком назовите, главное чтобы моно платил заявленный кешбек :)
Пока вроде жалоб не было на этих мерчантов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлень: 12113
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:38

Re: Monobank

вопрос
Айбоксы уже начали понимать новые 1000 ? и прочие купюры ?

На днях хотел через монобанк пропустить 30 000 грн , но потом как подумал сколько купюр придется менять потому что Айбокс их не знает ... и плюнул на эту затею . 60 или 100 грн чистого навара ( % на текущем счете ) не стоили того менингита с обменом новых купюр на старые и \ или поиском ближайшего А-банка
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  #<1 ... 1991199219931994
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