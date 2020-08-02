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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1991199219931994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:31

  Bosstone написав:Неплохо, но только для виз.

Легко решается выпуском белой карты (виртуалки)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:34

  unicdima написав:если быть точным то ни убер ни болт ни уклон не являются такси.

Да хоть горшком назовите, главное чтобы моно платил заявленный кешбек :)
Пока вроде жалоб не было на этих мерчантов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:38

Re: Monobank

вопрос
Айбоксы уже начали понимать новые 1000 ? и прочие купюры ?

На днях хотел через монобанк пропустить 30 000 грн , но потом как подумал сколько купюр придется менять потому что Айбокс их не знает ... и плюнул на эту затею . 60 или 100 грн чистого навара ( % на текущем счете ) не стоили того менингита с обменом новых купюр на старые и \ или поиском ближайшего А-банка
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:12

Re: Monobank

Кешбек от Свиит ТВ заявлено 50%,но начисляют не более 100грн...,смысла платить за год нет никакого.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:47

Re: Monobank

yama написав:вопрос
Айбоксы уже начали понимать новые 1000 ? и прочие купюры ?

Наче ні. Оновили ПО і додали номінали купюр на екрані, то 1000 там відсутня. На днях навіть 500 нові не розпізнав, не кажучи про 200. На сумах до 5000 в неробочий час виручає зелений ТСО.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:57

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Может кому пригодится

https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/

По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться

если быть точным то ни убер ни болт ни уклон не являются такси.


А кешбек від Уклона буде?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:24

  ricardo написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Может кому пригодится

https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/

По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться

если быть точным то ни убер ни болт ни уклон не являются такси.


А кешбек від Уклона буде?

будит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:28

ricardo эх, в прошлом месяце за 2 поездки 15% возвращали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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монЯ и Бенин офис в опасности https://www.ukr.net/ru/#homeDetails/main/79920858/
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:31

  Мизантрóп написав:монЯ и Бенин офис в опасности https://www.ukr.net/ru/#homeDetails/main/79920858/

Моня не може бути у небезпеці, бо він "банк без відділень". Нагнітати треба на гілці Універсала.
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