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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:04
Re: Monobank
У Монобанка в настоящий момент наблюдаются проблемы с отображением выписок в приложении. Транзакции проходят, но не отображаются.
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:07
Рассчитался картой Мони на Укрпочте, кешбэка нет, поддержка сказала ждать 12 дней, т.к. по их словам сумма не списана,а в резерве
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:36
velvet
Так там же кэшбек за выбранные услуги (а не за все)! А именно: Укрпошта Экспресс, Укрпошта Стандарт и Укрпошта SmartBox. Вы что-то из этого оплачивали?
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