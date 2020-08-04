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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1992199319941995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:04

Re: Monobank

У Монобанка в настоящий момент наблюдаются проблемы с отображением выписок в приложении. Транзакции проходят, но не отображаются.
SaimonWorld
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Повідомлень: 55
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:07

Рассчитался картой Мони на Укрпочте, кешбэка нет, поддержка сказала ждать 12 дней, т.к. по их словам сумма не списана,а в резерве
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:36

velvet
Так там же кэшбек за выбранные услуги (а не за все)! А именно: Укрпошта Экспресс, Укрпошта Стандарт и Укрпошта SmartBox. Вы что-то из этого оплачивали?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:13

  SaimonWorld написав:У Монобанка в настоящий момент наблюдаются проблемы с отображением выписок в приложении. Транзакции проходят, но не отображаются.

У них эти проблемы с 20-х чисел июля через день. Перешли на "собственный" процессинг. Я уже стал привыкать, что покупка успешна, баланс уменьшился, а транзакции в выписке нет.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:54

Re: Monobank

По маркам на УкрПочте кешбека нет.
Інкогніто
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Повідомлень: 1226
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:20

  ricardo написав:
  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Может кому пригодится

https://www.uber.com/ru-UA/blog/how-to-use-uber-cash/

По идее, можно совмещать с категорией "такси", и должно неплохо получиться

если быть точным то ни убер ни болт ни уклон не являются такси.


А кешбек від Уклона буде?

проверяйте, поскольку украинским службам сменили МСС код с 4121 на 7375. Но так как Моня использует дополнительные алгоритмы кроме МСС, то может быть.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:36

  Ромасик написав:
  ricardo написав:
  unicdima написав:проверяйте, поскольку украинским службам сменили МСС код с 4121 на 7375. Но так как Моня использует дополнительные алгоритмы кроме МСС, то может быть.


Это каким? уклон 4121, убер 4121. На этой неделе.
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:37

  Ромасик написав:поскольку украинским службам сменили МСС код с 4121 на 7375.

Зачем и каким?
Vorlon
 
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