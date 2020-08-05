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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:54
Скоро проверю. Заказал товар наложкой в интернет магазине.
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andreyiskra
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:07
andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!
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V2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16
V2 написав:
Тобто, звичайна оплата товару на Укрпошті буде без кешбеку?
без
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Дядя Дима
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