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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1993199419951996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:54

Re: Monobank

Скоро проверю. Заказал товар наложкой в интернет магазине.
andreyiskra
 
Повідомлень: 957
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:07

andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!
V2
4
 
Повідомлень: 6768
З нами з: 03.07.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16

Re: Monobank

  V2 написав:Тобто, звичайна оплата товару на Укрпошті буде без кешбеку? :roll:
без
Дядя Дима
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Повідомлень: 654
З нами з: 29.11.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51

  V2 написав:andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!

Не прокатило
andreyiskra
 
Повідомлень: 957
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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  #<1 ... 1993199419951996
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