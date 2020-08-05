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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 22:54
Скоро проверю. Заказал товар наложкой в интернет магазине.
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andreyiskra
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:07
andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!
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V2
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16
V2 написав:
Тобто, звичайна оплата товару на Укрпошті буде без кешбеку?
без
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Дядя Дима
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51
V2 написав:andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!
Не прокатило
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andreyiskra
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:56
andreyiskra Ни за товар, ни за доставку?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:00
omb написав:andreyiskra
Ни за товар, ни за доставку?
доставка бесплатная скорее всего
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velvet
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:19
Яку комісію бере банк у випадку "пром-оплати"? Чи залежить це від конкретного продавця?
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Rebel
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:24
Rebel написав:
Яку комісію бере банк у випадку "пром-оплати"? Чи залежить це від конкретного продавця?
Как за перевод между картами: 0% за свои, от 3% до 4% за кредитные (зависит от тарифного пакета карты)
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Bosstone
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:53
omb написав:andreyiskra
Ни за товар, ни за доставку?
Один чек был. Скорее всего доставку сложили с наложкой. В приложении прошло как инше
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andreyiskra
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:08
andreyiskra понятно, печальная партнерка
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Повідомлень: 1805
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
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