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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1993199419951996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:54

Re: Monobank

Скоро проверю. Заказал товар наложкой в интернет магазине.
andreyiskra
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:07

andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!
V2
4
 
Повідомлень: 6769
З нами з: 03.07.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16

Re: Monobank

  V2 написав:Тобто, звичайна оплата товару на Укрпошті буде без кешбеку? :roll:
без
Дядя Дима
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Повідомлень: 654
З нами з: 29.11.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:51

  V2 написав:andreyiskra
Тримайте в курсі! Буде цікаво!

Не прокатило
andreyiskra
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:56

andreyiskra Ни за товар, ни за доставку?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:00

  omb написав:andreyiskra Ни за товар, ни за доставку?

доставка бесплатная скорее всего
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:19

Re: Monobank

Яку комісію бере банк у випадку "пром-оплати"? Чи залежить це від конкретного продавця?
Rebel
 
Повідомлень: 125
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:24

  Rebel написав:Яку комісію бере банк у випадку "пром-оплати"? Чи залежить це від конкретного продавця?

Как за перевод между картами: 0% за свои, от 3% до 4% за кредитные (зависит от тарифного пакета карты)
Bosstone
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 21.04.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:53

  omb написав:andreyiskra Ни за товар, ни за доставку?

Один чек был. Скорее всего доставку сложили с наложкой. В приложении прошло как инше
andreyiskra
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:08

andreyiskra понятно, печальная партнерка
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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