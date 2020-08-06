тоже попробовал , по нулям ...хорошо ,других сюрпрайзов , типа вылета из грейса или комиса за наложку не выскочило...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:17
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:57
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20
Вкладчик1234
Судя по всему, это фейк
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:33
Пробник "базы" есть в сети. Там ФИО, ИНН, дата рождения, и телефон.
Всё остальное может быть фейком
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:35
Re: Monobank
Про какой референдум речь?
Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.
Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.
Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.
Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|