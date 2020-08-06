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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1994199519961997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:17

  andreyiskra написав:
  omb написав:andreyiskra Ни за товар, ни за доставку?

Один чек был. Скорее всего доставку сложили с наложкой. В приложении прошло как инше

тоже попробовал , по нулям :(...хорошо ,других сюрпрайзов , типа вылета из грейса или комиса за наложку не выскочило...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:57

Механизм банковского приложения Mono, позволяющий за кэшбэк рекомендовать пользователям записной книжки установку Моно, содержит уязвимость, из-за которой злоумышленники завладели данными 560000+ жителей востока Украины, в частности, Днепропетровска
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20

Вкладчик1234
Судя по всему, это фейк https://fakeoff.org/zashkvar/monobank-p ... ot-ukrainu
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:33

  Bosstone написав:Судя по всему, это фейк

Пробник "базы" есть в сети. Там ФИО, ИНН, дата рождения, и телефон.

Всё остальное может быть фейком
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:35

Re: Monobank

Про какой референдум речь?
Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.

Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.

Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.

Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?
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vitaliy_berdinskikh
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