Про какой референдум речь?

Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.



Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.



Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.



Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?

