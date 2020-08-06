Додано: Чет 06 сер, 2020 22:35

Про какой референдум речь?

Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.



Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.



Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.



Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?