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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:17
andreyiskra написав: omb написав:andreyiskra
Ни за товар, ни за доставку?
Один чек был. Скорее всего доставку сложили с наложкой. В приложении прошло как инше
тоже попробовал , по нулям
...хорошо ,других сюрпрайзов , типа вылета из грейса или комиса за наложку не выскочило...
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:57
Механизм банковского приложения Mono, позволяющий за кэшбэк рекомендовать пользователям записной книжки установку Моно, содержит уязвимость, из-за которой злоумышленники завладели данными 560000+ жителей востока Украины, в частности, Днепропетровска
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20
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Bosstone
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:33
Bosstone написав:
Судя по всему, это фейк
Пробник "базы" есть в сети. Там ФИО, ИНН, дата рождения, и телефон.
Всё остальное может быть фейком
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:35
Про какой референдум речь?
Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.
Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.
Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.
Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?
Mind the gap.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:13
Що це за така гео-специфічна кешбек-уразливість спеціально для Дніпра, вони як собі це уявляють?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:22
Поиск по фразе даёт следующие авторитетные помойки:
* телеграм-канал UkraineOnline
* телеграм-канал Незыгарь
....
и собственно всё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:25
vitaliy_berdinskikh написав:
Про какой референдум речь?
Не припомню чтобы в близком прошлом партия Медведчука собирала какие-то подписи.
Откуда в базе русские ФИО? Если это база клиентов то ФИО должны быть написаны на украинском. Это во-первых.
Во-вторых если это база контактов выкачаных с клиентских смартфонов то откуда там вообще ФИО полностью? У меня нет ни одного контакта подписанного с отчеством, у всех близких родственников которым я тыжпрограммистом помогал с телефонами аналогично имена и иногда фамилии. Думаю что и в общем это распространенная практика.
Если же это просто какая-то старая база, к примеру база выборов - то при чём тут Монобанк?
Согласен. Выглядит как некая компиляция. Возможно инфо бралась из нескольких источников.
Сама база может быть и довольно достоверная, но связь именно с моно не просматривается. С таким же успехом можно было сказать, что это база привата или ощада
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:01
Поповнення Київ Смарт Кард (проїздний) в Моно зараз проходить як подорожі?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:55
Вкладчик1234 написав:
Механизм банковского приложения Mono, позволяющий за кэшбэк рекомендовать пользователям записной книжки установку Моно, содержит уязвимость, из-за которой злоумышленники завладели данными 560000+ жителей востока Украины, в частности, Днепропетровска
Некоторые ресурсы написали сенсационную новость об утечке данных клиентов Монобанка. А Telegram-канал «Как-то вот так», который это первый «вбросил», даже привел фрагмент этой базы с 15’000 записей.
Мы посмотрели базу, о которой идет речь в этой «новости».
К сожалению, 96% людей в ней не являются клиентами Монобанк. И у нас теперь есть острое желание их всех привлечь на обслуживание.
А пока этого не произошло, предлагаю правило:
«База моно, состоящая из 96% не клиентов моно, не есть база клиентов моно».
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Vorlon
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