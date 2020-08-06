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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1995199619971998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:35

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:
Механизм банковского приложения Mono, позволяющий за кэшбэк рекомендовать пользователям записной книжки установку Моно, содержит уязвимость, из-за которой злоумышленники завладели данными 560000+ жителей востока Украины, в частности, Днепропетровска


Некоторые ресурсы написали сенсационную новость об утечке данных клиентов Монобанка. А Telegram-канал «Как-то вот так», который это первый «вбросил», даже привел фрагмент этой базы с 15’000 записей.
Мы посмотрели базу, о которой идет речь в этой «новости».
К сожалению, 96% людей в ней не являются клиентами Монобанк. И у нас теперь есть острое желание их всех привлечь на обслуживание.
А пока этого не произошло, предлагаю правило:
«База моно, состоящая из 96% не клиентов моно, не есть база клиентов моно».


Garmin и Canon взломали. Та, даже Intel на днях. Но, Монобанк, конечно, вне подозрений, ага.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:37

Re: Monobank

ykrkozak написав:Поповнення Київ Смарт Кард (проїздний) в Моно зараз проходить як подорожі?
Залежить від каналу. В додатку, Portmone, в терміналах на станціях проходить.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38

Re: Monobank

  wig написав:Canon взломали

Пойду выкину свой фотоаппарат. Он хоть и без вайфая и блютуза, а тупо мыльница с карточкой, но .... если в интернетах пишут что Canon взломали то лучше избавиться от потенциально уязвимого девайса.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:46

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Пойду выкину свой фотоаппарат. Он хоть и без вайфая и блютуза, а тупо мыльница с карточкой, но .... если в интернетах пишут что Canon взломали то лучше избавиться от потенциально уязвимого девайса.


Такой лучше не выкидывать. Когда все облака поломают, автономные мыльницы будут бесценны.
wig
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