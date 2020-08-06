Механизм банковского приложения Mono, позволяющий за кэшбэк рекомендовать пользователям записной книжки установку Моно, содержит уязвимость, из-за которой злоумышленники завладели данными 560000+ жителей востока Украины, в частности, Днепропетровска
Некоторые ресурсы написали сенсационную новость об утечке данных клиентов Монобанка. А Telegram-канал «Как-то вот так», который это первый «вбросил», даже привел фрагмент этой базы с 15’000 записей. Мы посмотрели базу, о которой идет речь в этой «новости». К сожалению, 96% людей в ней не являются клиентами Монобанк. И у нас теперь есть острое желание их всех привлечь на обслуживание. А пока этого не произошло, предлагаю правило: «База моно, состоящая из 96% не клиентов моно, не есть база клиентов моно».
Garmin и Canon взломали. Та, даже Intel на днях. Но, Монобанк, конечно, вне подозрений, ага.
vitaliy_berdinskikh написав:Пойду выкину свой фотоаппарат. Он хоть и без вайфая и блютуза, а тупо мыльница с карточкой, но .... если в интернетах пишут что Canon взломали то лучше избавиться от потенциально уязвимого девайса.
Такой лучше не выкидывать. Когда все облака поломают, автономные мыльницы будут бесценны.