Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:37

Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?

Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.