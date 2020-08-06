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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:51
Лагуна написав:
Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?
Можете ничо и не читать до этого момента
Карта просто должна лежать у вас в кармане или на полке. Эт бесплатно
Ну а как получите, то почаще заглядывайте на ветку.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:06
Лагуна написав:
Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?
открывать стоит, иногда бывает хороший кешбек, 10% на остаток, бесплатный и быстрый перевод денег, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:10
Лагуна написав:
Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?
Відкривайте Iron Bank
- там за Вас буде читати консьєрж.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:24
Лагуна написав:
Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?
не забудьте завести карту по реф-лінці
лінка Гороховського (100 грн) ще паше?
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