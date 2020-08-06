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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1996199719981999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:51

  Лагуна написав:Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?

Можете ничо и не читать до этого момента
Карта просто должна лежать у вас в кармане или на полке. Эт бесплатно :)
Ну а как получите, то почаще заглядывайте на ветку.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:06

  Лагуна написав:Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?
открывать стоит, иногда бывает хороший кешбек, 10% на остаток, бесплатный и быстрый перевод денег, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:10

  Лагуна написав:Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?

Відкривайте Iron Bank - там за Вас буде читати консьєрж.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:24

  Лагуна написав:Ребята, всю ветку читать не осилю, поэтому кто может сказать есть ли смысл открывать монокарту? Какие плюшки падают на карту, а какие оплеухи?



не забудьте завести карту по реф-лінці

лінка Гороховського (100 грн) ще паше?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:55

Re: Monobank

  greenozon написав:лінка Гороховського (100 грн) ще паше?
Возможно, что да.
Но вот 100 грн владельцу ссылки за регистрацию друзей ко дню рождения уже не дают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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