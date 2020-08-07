Можете ничо и не читать до этого момента
Карта просто должна лежать у вас в кармане или на полке. Эт бесплатно
Ну а как получите, то почаще заглядывайте на ветку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:51
Можете ничо и не читать до этого момента
Карта просто должна лежать у вас в кармане или на полке. Эт бесплатно
Ну а как получите, то почаще заглядывайте на ветку.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:06
открывать стоит, иногда бывает хороший кешбек, 10% на остаток, бесплатный и быстрый перевод денег, за открытие карты по ссылке дают 50 грн кешбека
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:10
Відкривайте
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:24
не забудьте завести карту по реф-лінці
лінка Гороховського (100 грн) ще паше?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:55
Re: Monobank
Возможно, что да.
Но вот 100 грн владельцу ссылки за регистрацию друзей ко дню рождения уже не дают.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:30
Re: Monobank
Делюсь опытом снятия депозита с Моно... не ожидал что все будет четко, быстро и без очереди... Закончился последний деп на 280 тыс. грн (так сказать последний столбик канул во тьме) 06.08.20., заказал деньги заранее 05.08.20 на 07.08.20 в отделение А-Банк на Академгородке в г.Киеве. Все четко! Озвучили время ... после 14:00, приехал в 16:20 , в кассе не было ни очереди никого, подошел, дал паспорт, назвал код, получил бабки, сказал спасибо, поменял бабки в доллары и евро и уехал. На это ...лично для меня!!!... эра депозитов закончилась! Всем мира и добра! Тратьте деньги с умом!
П.С. Честно не думал что будет так просто забирать деп! Работой Монобанка очень доволен! Будули я еще ложить бабло на деп в моно... положил бы и лимон будь % хотябы 15% и желательно без налогов, а так пока посижу на баксах с евро!
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, lubopytnaya, melkh, ramaz, riwalir і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|