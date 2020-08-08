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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1997199819992000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24

  Vorlon написав:
  clientage написав:Это уже дня три длится, точно

Неужели? Как раз в пятницу вечером спокойно зашёл туда после большого перерыва, удалил Максимум и добавил RED. Всё прошло, как по маслу :)

P.S. Firefox, разумеется 8)

А я не смог добавить Максимум, пришлось Зеленой на ОККО расчитаться, без Рассрочки
МастерПасс -- отстой :evil:
ВизаЧек -- форева :lol:

ПС. Ваау. Токошо зарегил любимый Максимум, через Хром :lol:
Рекомендую почистить кукки и кэш
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 сер, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:31

clientage
Там же ограничение на максимальное количество карт? Только не помню какое...

"ВизаЧек" - как-то даже не регистрировался из-за ненадобности :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:32

  Vorlon написав:clientage
Там же ограничение на максимальное количество карт? Только не помню какое...

"ВизаЧек" - как-то даже не регистрировался из-за ненадобности :roll:

Не более 6 карт было, мож щас и 10 уже. Но я в 3й свой кошель ток 2ю карту не мог запихнуть
Даас, ВизаЧек как-то потерялась, но иногда акции по ней и проскакивают. Последний раз на Ясно чото кувыркался с ней. Причем ВизаЧек разрешает держать в кошеле и Мастер
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32126
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 1997199819992000
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