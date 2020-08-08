А я не смог добавить Максимум, пришлось Зеленой на ОККО расчитаться, без Рассрочки
МастерПасс -- отстой
ВизаЧек -- форева
ПС. Ваау. Токошо зарегил любимый Максимум, через Хром
Рекомендую почистить кукки и кэш
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24
А я не смог добавить Максимум, пришлось Зеленой на ОККО расчитаться, без Рассрочки
МастерПасс -- отстой
ВизаЧек -- форева
ПС. Ваау. Токошо зарегил любимый Максимум, через Хром
Рекомендую почистить кукки и кэш
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 сер, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:31
clientage
Там же ограничение на максимальное количество карт? Только не помню какое...
"ВизаЧек" - как-то даже не регистрировался из-за ненадобности
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:32
Не более 6 карт было, мож щас и 10 уже. Но я в 3й свой кошель ток 2ю карту не мог запихнуть
Даас, ВизаЧек как-то потерялась, но иногда акции по ней и проскакивают. Последний раз на Ясно чото кувыркался с ней. Причем ВизаЧек разрешает держать в кошеле и Мастер
... делайте хоть что-нибудь!
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