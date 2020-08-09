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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1998199920002001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:41

Re: Monobank

прямо сейчас мастерпасс с Firefox полноценно работает. Нормально заходит и добавляет/удаляет карты.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:54

  stas_rst написав:здаю тему - сьогодні в одній із Фор на ПП Борщагівці купив 2 піци на 160 грн.
Оплатив додатком фори і прилетіло х100 балів, тобто 16 000 = 160 грн.
Тобто піца вийшла безкоштовно :) Фора під Спортлайфом, якщо хто поруч.
Примітка в персональних пропозиціях - "на святкове відкриття". Причина- Хзн
Сам в шоці :)


Постійно так заманюють. При відкритті дають балів х100, максимум 500 грн. Тому Ви ще недобрали, адже витративши ОДНИМ ЧЕКОМ 500 грн - 1 вересня отримали б знову "сковорідку" бонуса.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:23

Re: Monobank

  jay2004 написав:При відкритті дають балів х100

вона там уже 4 роки відкрита :)
фішка не на відкриття магазину ... можливо - відділ піци був закритий, бо я пару місяців туди не потрапляв :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:43

Re: Monobank

Логично, что нет, если спрашиваю.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:08

Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?
pcust32
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:10

  pcust32 написав:Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?

там шаровий платіж наче до 20к в місяць в загальному і не більше 2 платежів. Все що більше вже за мзду :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:18

  Скупердяй написав:там шаровий платіж наче до 20к в місяць в загальному і не більше 2 платежів. Все що більше вже за мзду

Это на юрлиц! Зачем же писать ерунду?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:20

pcust32
Бесплатный, если получатель физлицо (в т.ч. при переводе на котловой счет), независимо от суммы, и если получатель юрлицо, при переводе на сумму меньше 20 тыс. грн. в месяц или меньше 10 тыс. грн. за перевод.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:29

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
Там же ограничение на максимальное количество карт? Только не помню какое...

"ВизаЧек" - как-то даже не регистрировался из-за ненадобности :roll:

Не более 6 карт было, мож щас и 10 уже. Но я в 3й свой кошель ток 2ю карту не мог запихнуть
Даас, ВизаЧек как-то потерялась, но иногда акции по ней и проскакивают. Последний раз на Ясно чото кувыркался с ней. Причем ВизаЧек разрешает держать в кошеле и Мастер

А этот отстойпасс уже научился разрешать менять приоритет карт в списке основной и дополнительных? Иначе зачем надо иметь больше одной-двух если без удаления первой другую вверх не полнять?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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