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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:41
прямо сейчас мастерпасс с Firefox полноценно работает. Нормально заходит и добавляет/удаляет карты.
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Amid
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:54
stas_rst написав:
здаю тему - сьогодні в одній із Фор на ПП Борщагівці купив 2 піци на 160 грн.
Оплатив додатком фори і прилетіло х100 балів, тобто 16 000 = 160 грн.
Тобто піца вийшла безкоштовно
Фора під Спортлайфом, якщо хто поруч.
Примітка в персональних пропозиціях - "на святкове відкриття". Причина- Хзн
Сам в шоці
Постійно так заманюють. При відкритті дають балів х100, максимум 500 грн. Тому Ви ще недобрали, адже витративши ОДНИМ ЧЕКОМ 500 грн - 1 вересня отримали б знову "сковорідку" бонуса.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:23
jay2004 написав:
При відкритті дають балів х100
вона там уже 4 роки відкрита
фішка не на відкриття магазину ... можливо - відділ піци був закритий, бо я пару місяців туди не потрапляв
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stas_rst
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Додано: Пон 10 сер, 2020 11:43
Логично, что нет, если спрашиваю.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
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Лагуна
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:08
Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?
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pcust32
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:10
pcust32 написав:
Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?
там шаровий платіж наче до 20к в місяць в загальному і не більше 2 платежів. Все що більше вже за мзду
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:18
Скупердяй написав:
там шаровий платіж наче до 20к в місяць в загальному і не більше 2 платежів. Все що більше вже за мзду
Это на юрлиц! Зачем же писать ерунду?
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Vorlon
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:20
pcust32
Бесплатный, если получатель физлицо (в т.ч. при переводе на котловой счет), независимо от суммы, и если получатель юрлицо, при переводе на сумму меньше 20 тыс. грн. в месяц или меньше 10 тыс. грн. за перевод.
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Bosstone
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Додано: Пон 10 сер, 2020 12:29
clientage написав: Vorlon написав:clientage
Там же ограничение на максимальное количество карт? Только не помню какое...
"ВизаЧек" - как-то даже не регистрировался из-за ненадобности
Не более 6 карт было, мож щас и 10 уже. Но я в 3й свой кошель ток 2ю карту не мог запихнуть
Даас, ВизаЧек как-то потерялась, но иногда акции по ней и проскакивают. Последний раз на Ясно чото кувыркался с ней. Причем ВизаЧек разрешает держать в кошеле и Мастер
А этот отстойпасс уже научился разрешать менять приоритет карт в списке основной и дополнительных? Иначе зачем надо иметь больше одной-двух если без удаления первой другую вверх не полнять?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:39
Slx написав:
А этот отстойпасс уже научился разрешать менять приоритет карт в списке основной и дополнительных? Иначе зачем надо иметь больше одной-двух если без удаления первой другую вверх не полнять?
Я меняю спокойно приоритет в кошеле ОККО, удобно шобы по умолчанию сразу нужная карта подставлялась
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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