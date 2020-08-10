Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:35
Re: Monobank
Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23
Если на юр.лицо-крошечные лимиты, а всё что сверху-комиссии. Если сумма большая и на юр.лицо-я пользую Приват24. 3 грн.независимо от суммы (за исключением платежей в бюджет-там также грустно как и у Моно). Есть опыт СЭПа с шестью нулями за 3грн. Через Моно это нереально.
Додано: Вів 11 сер, 2020 04:21
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