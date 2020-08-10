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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1999200020012002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:35

Re: Monobank

Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
Інкогніто
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Повідомлень: 1234
З нами з: 04.09.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23

  pcust32 написав:Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?

Если на юр.лицо-крошечные лимиты, а всё что сверху-комиссии. Если сумма большая и на юр.лицо-я пользую Приват24. 3 грн.независимо от суммы (за исключением платежей в бюджет-там также грустно как и у Моно). Есть опыт СЭПа с шестью нулями за 3грн. Через Моно это нереально.
DONALD
 
Повідомлень: 173
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:21

  Інкогніто написав:Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.

Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.
Bosstone
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 21.04.10
Подякував: 627 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:24

DONALD
Почему нереально? Бюджетные платежи в моно без комиссии.
Bosstone
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 21.04.10
Подякував: 627 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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  #<1 ... 1999200020012002
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