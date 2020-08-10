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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:35
Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
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Інкогніто
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23
pcust32 написав:
Добрый день форумчане. Подскажите - в Монобанке сэп идет в разделе Платеж по Украине? Он бесплатный или есть подводные камни?
Если на юр.лицо-крошечные лимиты, а всё что сверху-комиссии. Если сумма большая и на юр.лицо-я пользую Приват24. 3 грн.независимо от суммы (за исключением платежей в бюджет-там также грустно как и у Моно). Есть опыт СЭПа с шестью нулями за 3грн. Через Моно это нереально.
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DONALD
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Додано: Вів 11 сер, 2020 04:21
Інкогніто написав:
Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.
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Bosstone
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Додано: Вів 11 сер, 2020 04:24
DONALD
Почему нереально? Бюджетные платежи в моно без комиссии.
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Bosstone
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Додано: Вів 11 сер, 2020 06:04
Bosstone написав:DONALD
Почему нереально? Бюджетные платежи в моно без комиссии.
Не всегда, есть свежий отзыв про таможню на красном форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 08:24
Bosstone написав:
Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.
Откуда дровишки? Предположу, что будет 8%. Банка возможно выше...
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:17
Рекламу придется переделывать, если понизят на остаток, так как в ней говорят про 10%.
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temjap4
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:34
temjap4
переписать один фрагмент не проблема. К тому же вполне возможно что заранее уже были записаны нарезки с 9, 8, 7 процентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:52
Bosstone написав:DONALD
Почему нереально? Бюджетные платежи в моно без комиссии.
Может я необъективен из-за личного опыта-но у меня что ни попытка платежа-Моно рисует 190грн.комисса. Может суммы такие. Не знаю.
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DONALD
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