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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2001200220032004>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
33
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
33
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:58

  Bosstone написав:
  Інкогніто написав:Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.

Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.

Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%. Всё остальное: банка, коты, отсутствие отделений и прочее-скорее минус или не о чём. ФОПовский счёт с таким "прибраним всім зайвим" функционалом тоже не зашёл абсолютно.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09

Re: Monobank

колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн

1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?

дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук :)

ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?

Що прописувати в полі Отимувач і ЄДРПОУ ???

Основна вимога - максимально швидкий захід коштів на картковий рахунок Привату
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 11 сер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:20

Re: Monobank

  stas_rst написав:2. і чи є обмеження для СЕП ?

СЕП можна слати на любі суми
більше 400К бажано мати документи підтвердження походження (але не завжди)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21

  stas_rst написав:колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн

1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?

дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук :)

ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?

Овер 30К отправлял пару месяцев назад по п2п из моно на приват. Прошло без вопросов. 50К я бы разбил на 2 перевода.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:22

  stas_rst написав:Які обмеження добові по п2п ?

Писали про 60 тысяч за раз кажется... Но может это было актуально до майского изменения сумм по финмону...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:24

  greenozon написав:
  stas_rst написав:2. і чи є обмеження для СЕП ?

СЕП можна слати на любі суми
більше 400К бажано мати документи підтвердження походження (але не завжди)

Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:43

  DONALD написав:
  Bosstone написав:
  Інкогніто написав:Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.

Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.

Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%.
Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:51

  ol_zy написав:Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.

Из Моно в ПУМБ (и обратно) летает. Возможно проблема в Привате.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:12

Re: Monobank

Задумался, не зависит ли скорость отправки от пакета? У меня всегда доходит за час-полтора (на альфу, аваль, акцент), платиновый пакет.
  DONALD написав:Моно рисует 190грн.комисса. Может суммы такие. Не знаю.

Напишите в поддержку, чтобы убрали комиссию.
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 11 сер, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:15

  omb написав:Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать, но с какого числа пока неизвестно.

Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%.[/quote] Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение[/quote]




та да, шараги ещё есть.Будет потом вой стоять на весь форум как с глобусом )))
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