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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:58
Bosstone написав: Інкогніто написав:
Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать
, но с какого числа пока неизвестно.
Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%. Всё остальное: банка, коты, отсутствие отделений и прочее-скорее минус или не о чём. ФОПовский счёт с таким "прибраним всім зайвим" функционалом тоже не зашёл абсолютно.
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DONALD
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:09
колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн
1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?
дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук
ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?
Що прописувати в полі Отимувач і ЄДРПОУ ???
Основна вимога - максимально швидкий захід коштів на картковий рахунок Привату
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 11 сер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:20
stas_rst написав:
2. і чи є обмеження для СЕП ?
СЕП можна слати на любі суми
більше 400К бажано мати документи підтвердження походження (але не завжди)
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greenozon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21
stas_rst написав:
колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн
1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?
дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук
ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?
Овер 30К отправлял пару месяцев назад по п2п из моно на приват. Прошло без вопросов. 50К я бы разбил на 2 перевода.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:22
stas_rst написав:
Які обмеження добові по п2п ?
Писали про 60 тысяч за раз кажется... Но может это было актуально до майского изменения сумм по финмону...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:24
greenozon написав: stas_rst написав:
2. і чи є обмеження для СЕП ?
СЕП можна слати на любі суми
більше 400К бажано мати документи підтвердження походження (але не завжди)
Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:43
DONALD написав: Bosstone написав: Інкогніто написав:
Проценты понизят или нет?
Было раньше такое, что не понизили.
Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать
, но с какого числа пока неизвестно.
Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%.
Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:51
ol_zy написав:
Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.
Из Моно в ПУМБ (и обратно) летает. Возможно проблема в Привате.
Mind the gap.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:12
Задумался, не зависит ли скорость отправки от пакета? У меня всегда доходит за час-полтора (на альфу, аваль, акцент), платиновый пакет.
DONALD написав:
Моно рисует 190грн.комисса. Может суммы такие. Не знаю.
Напишите в поддержку, чтобы убрали комиссию.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Вів 11 сер, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:15
omb написав:
Проценты по депозитам регулярно снижают. Процент на остаток по карте планируют снижать
, но с какого числа пока неизвестно.
Досадно. Для меня два безоговорочных преимущества Моно-это процент на остаток и переводы на карты других банков под 0%.[/quote] Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение[/quote]
та да, шараги ещё есть.Будет потом вой стоять на весь форум как с глобусом )))
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