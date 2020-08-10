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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2001200220032004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:19

Vorlon Из фейсбука.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:23

  Vorlon написав:
  stas_rst написав:Які обмеження добові по п2п ?

Писали про 60 тысяч за раз кажется... Но может это было актуально до майского изменения сумм по финмону...

Это лимит на один перевод, суточный лимит 50 переводов, месячный лимит экв. 10 тыс. дол.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.

Из Моно в ПУМБ (и обратно) летает. Возможно проблема в Привате.

Не-а, из других банков 30-40 минут. Причем отправленные около 9-00. Сегодня кинул оплату, еще ползет где-то....
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:46

Re: Monobank

  ol_zy написав:из других банков 30-40 минут

Из других да. К примеру из Форварда и в Форвард в среднем (по моим операциям) два часа. Но не говорит ли это о том что слабым звеном является Форвард, а не Моно?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:01

Re: Monobank

усім, хто підказав - Дякую! в карму теж :)
вирішив не морочитись з СЕП, кинув два по < 30 к ... ЗАЛЕТІЛО МОМЕНТОМ!
Усім гарного дня !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:10

  stas_rst написав:усім, хто підказав - Дякую! в карму теж :)
вирішив не морочитись з СЕП, кинув два по < 30 к ... ЗАЛЕТІЛО МОМЕНТОМ!
Усім гарного дня !

Правильно :) а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...
lincoln2
 
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