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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:19
Vorlon Из фейсбука.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:23
Vorlon написав: stas_rst написав:
Які обмеження добові по п2п ?
Писали про 60 тысяч за раз кажется... Но может это было актуально до майского изменения сумм по финмону...
Это лимит на один перевод, суточный лимит 50 переводов, месячный лимит экв. 10 тыс. дол.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:44
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Как-то СЭПы из моно долго уходят, иногда по пол дня проходит.
Из Моно в ПУМБ (и обратно) летает. Возможно проблема в Привате.
Не-а, из других банков 30-40 минут. Причем отправленные около 9-00. Сегодня кинул оплату, еще ползет где-то....
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:46
ol_zy написав:
из других банков 30-40 минут
Из других да. К примеру из Форварда и в Форвард в среднем (по моим операциям) два часа. Но не говорит ли это о том что слабым звеном является Форвард, а не Моно?
Mind the gap.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:01
усім, хто підказав - Дякую! в карму теж
вирішив не морочитись з СЕП, кинув два по < 30 к ... ЗАЛЕТІЛО МОМЕНТОМ!
Усім гарного дня !
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1
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:10
stas_rst написав:
усім, хто підказав - Дякую! в карму теж
вирішив не морочитись з СЕП, кинув два по < 30 к ... ЗАЛЕТІЛО МОМЕНТОМ!
Усім гарного дня !
Правильно
а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:11
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
из других банков 30-40 минут
Из других да. К примеру из Форварда и в Форвард в среднем (по моим операциям) два часа. Но не говорит ли это о том что слабым звеном является Форвард, а не Моно?
Если из других в Форвард тоже по 2 часа, то да тут форвард явно тормозит, а если из других в Приват 30-40 мин, а из моно 4-6 часов, то явно - это не приват настолько держит на входе. Из моно все еще не доползло у меня.
ps. 13-20 "долетел" сэп из моно.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:35
omb написав:DONALD
больше 15к?
Да, как правило больше. Что интересно-Моно рисовал комиссию даже за погашение кредита в другом банке. Но получателем там был тоже я как физ.лицо. Получатель ФИО, ИНН мой, назначение платежа "погашення кредиту за договором №..." Т.е.утверждение, что СЭП на физ.лицо без комиссии-тоже не оправдался. В моём случае так точно.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:39
omb
Есть форвард банк, где % на остаток еще выше, если правильно все сделаете, то 15к будете держать под 15% и все остальное под 12% на свободный остаток.. 10 от мони это средненькое предложение
Не спорю. Но как-то стрёмно. Часто суммы больше фонда. И Универсал (он же Моно) во всяких рейтингах надёжности не на вершине. А Форвард совсем по низу рейтингов ползает.
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DONALD
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