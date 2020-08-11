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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2002200320042005

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:58

  Flamingo написав:
  DONALD написав: Что интересно-Моно рисовал комиссию даже за погашение кредита в другом банке. Но получателем там был тоже я как физ.лицо. Получатель ФИО, ИНН мой, назначение платежа "погашення кредиту за договором №..." Т.е.утверждение, что СЭП на физ.лицо без комиссии-тоже не оправдался. В моём случае так точно.

Ваш случай как бы не зависит от вас. На самом деле моня вовсе не смотрит на фио и инн получателя. Он смотрит на номер счета куда вы отправляете деньги. Если счет 2620 - то по идее комиса быть не должно. А если там котловой-транзитный да и еще 29сколько-то там еще - то моня определяет его как перевод на счет юрлица и, как следствие включает комис. По крайней мере у меня было так когда я с полгода назад пытался баловаться с некоторыми банками.

Да, 2909. Поэтому Приват24 и 3 грн.независимо от суммы,от 2600 или 2909. А Моня пусть полежит на полочке.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:30

  Bosstone написав:Из фейсбука.

Интересно - это опять наверное кто-то возмущался? А то бывают там идиоты, которые радеют за доходность банка и возмущаются нерыночными условиями :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:55

Re: Monobank

  DONALD написав:Да, 2909. Поэтому Приват24 и 3 грн.независимо от суммы,от 2600 или 2909. А Моня пусть полежит на полочке.


Викенд?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:56

Re: Monobank

  lincoln2 написав:Правильно :) а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...

Весьма странно. У меня МОНО с 2017 года и никогда СЭП с Прокредита не заходил дольше чем за час
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:07

  Amid написав:
  lincoln2 написав:Правильно :) а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...

Весьма странно. У меня МОНО с 2017 года и никогда СЭП с Прокредита не заходил дольше чем за час


Ничего странного - с ПроКредита на Моно все действительно "летает", а вот наоборот всегда тормозит. Проблема явно на стороне Моно - долго не выпускает...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:26

  Anadonta написав:
  Amid написав:
  lincoln2 написав:Правильно :) а я СЕПом на Прокредит утром отправил ..до сих пор нету..может из за того что єто небольшой закончившийся депо...

Весьма странно. У меня МОНО с 2017 года и никогда СЭП с Прокредита не заходил дольше чем за час


Ничего странного - с ПроКредита на Моно все действительно "летает", а вот наоборот всегда тормозит. Проблема явно на стороне Моно - долго не выпускает...

так и не дошло сегодня...пАддержка Моно сказала до 3 дней может идти,согласно нормативам :)...кАзлы..
Зараз підключені тільки банки Универсалбанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк до системи платежів. На рахунок всіх інших банків платежі повинні зараховуватися протягом трьох днів. :)
lincoln2
 
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